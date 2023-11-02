До конца года в Ингушетии планируется сдать 55 объектов

По данным строительного ведомства, проведен капремонт в 16-ти школах, построено два ДК в сельских поселениях Гейрбек-Юрт и Даттых, отремонтирован дом культуры в селе Инарки. Также проведен капремонт в музее изобразительных искусств в городе Карабулаке. В населенных пунктах Сурхахи и Али-Юрт Назрановского района завершено строительство 3-х школ на 704 и 720 мест соответственно.

Помимо этого, 8 объектов с высокой степенью готовности находятся на стадии оформления правоустанавливающих документов. Речь идет о ДОУ в сельских поселениях Долаково, Яндаре, Троицкое, Нестеровское, в городах Малгобеке и Сунже. Уже в конце ноября детские сады будут готовы принять новых воспитанников.

Что касается еще 24-х объектов, работы на них будут завершены до конца декабря.

«Строительство и ремонт социальной инфраструктуры — это одно из наших приоритетных направлений. Мы стремимся создать комфортные условия для жизни наших граждан. Завершение работ на всех этих объектах позволит нам улучшить качество образования, проводить больше культурных мероприятий, а также предоставит дополнительные возможности для всестороннего развития детей. Ингушетия должна стать местом, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал и жить в достойных условиях», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

В пресс-службе напомнили, что в республике в этом году по нацпроектам и госпрограммам запланировано строительство 65 объектов с общим объемом финансирования более 8,5 млрд рублей. Из этого числа планируется завершение строительства 11 объектов общего образования на 6 458 мест. Также в планах ввести в эксплуатацию ряд учреждений здравоохранения, среди них — Кантышевская участковая больница, амбулатория в селе Сурхахи и ФАП в сельском поселении Южное. Помимо этого, завершается благоустройство 23 территорий общественного пользования.

Также в Ингушетии начинается строительство 7 объектов с плановым завершением в 2024 году. Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе в Барсуки, школах в Назрани, сельских поселениях Берд-Юрт, Южное, Плиево, доме культуры в Джейрахе, центра социального обслуживания в Малгобеке.