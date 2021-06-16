Послание

До конца года в Ингушетии планируют завершить инвентаризацию дорожной инфраструктуры

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Власти Ингушетии до конца 2021 года планируют полностью завершить инвентаризацию автомобильных дорог, что поможет выявить проблемные места в транспортной системе региона. Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе ежегодного послания депутатам Народного собрания.

«В прошлом году мы начали инвентаризацию автомобильных дорог. В результате было выявлено неудовлетворительное качество технического состояния автомобильных дорог, наличие большого количества «узких мест» в транспортной системе, в особенности в городах. Одним из источников финансирования соответствующих работ являются средства дорожного фонда, который пополняется, в том числе, и за счет транспортного налога и штрафов ГИБДД. Недопустимо, когда задолженность по этим налогам и штрафам доходит до 800 млн рублей», — сказал Калиматов.

Также по словам Главы субъекта, на финансирование из федерального бюджета влияет и количество зарегистрированных АЗС и протяженность автомобильных дорог.

«Поручаю «Ингушавтодору» совместно с муниципальными образованиями завершить в текущем году инвентаризацию дорог, а Минфину совместно с налоговой службой и службой судебных приставов обеспечить всесторонние меры по взысканию указанной выше задолженности», — добавил Калиматов.

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