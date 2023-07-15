До конца года в Ингушетию поступят 78 новых автобусов

«До конца года в Ингушетию поступят 78 новых пассажирских автобусов. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, износ которого составляет более 80%. Общественный транспорт будет поставлен на межмуниципальные и муниципальные маршруты. Значительная их часть будет задействована на социально защищенных и более востребованных маршрутах», — написал Глава.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что первая партия автобусов поступит в республику уже осенью. Остальные автобусы прибудут до конца года.

«Работа, которую мы провели по обновлению республиканского автопарка, была направлена в первую очередь для обеспечения комфортными условиями населения. Современный и обновленный парк общественного транспорта не только облегчит передвижение граждан, но и будет способствовать развитию нашей экономики, улучшит экологическую ситуацию, и считаю, что это, самое главное, — повысит качество жизни населения», — подчеркнул руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов считает, что новые автобусы смогут обеспечить большую пропускную способность и комфортность. Их приобретение, модернизация существующих и расширение сети общественного транспорта позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по городам и селам.