До конца года в столице Ингушетии завершат строительство парка «Шелковый путь»

Проект, как отмечалось, реализуется в рамках программы «Малые города и исторические поселения».

«Шелковый путь» — развлекательная зона для отдыха жителей: спортивные площадки, торговые павильоны, места общественного питания, амфитеатр. В центре парка будет фонтан в виде солярного знака, с подсветкой в ночное время. В нем установят кинжал в ножнах, воткнутый в землю, высотой около 15 метров. Символизируя мир и безопасность, он будет выполнять роль гномона солнечных часов. Ландшафтный дизайн также имеет свою оригинальность и подчеркивает красоту национального искусства — формы газонов представляют собой фигуры ингушских орнаментов.

Премьер-министр региона выразил уверенность, что новый парк станет не только популярным туристическим местом, но и важным элементом сохранения и пропаганды ингушской культуры и истории.

«Шелковый путь — это возможность познакомить посетителей с богатой и великолепной самобытной культурой Ингушетии. Создание у нас такого парка будет способствовать повышению престижа, развитию туристической отрасли, инфраструктуры и экономики региона в целом», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.

Премьер также добавил, что строительство парка должно осуществляться с учетом современных технологий и стандартов качества, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для посетителей.