Минприроды

До конца осени в Ингушетии проведут четыре экологических акции

0

В Ингушетии осенью пройдут три всероссийские экологические акции по очистке рек и лесов, а также ежегодный общереспубликанский экологический праздник «День реки Сунжа», сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Министерство готовится к проведению таких мероприятий, как Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», ежегодная Всероссийская акция по восстановлению лесов «Сохраним лес» и Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Еще одно важное событие в начале октября — ежегодный общереспубликанский экологический праздник «День реки Сунжа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в мероприятиях будут привлечены все сотрудники природоохранного ведомства и его подведомственные организации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Рамазан Арапханов стал призером всероссийского турнира по греко-римской борьбе
В Малгобеке Ингушетии на улице Херсонская начаты работы по устройству тротуара
Жители Ингушетии тратят всего 7,8 тыс. рублей на платные услуги и кафе
В горной Ингушетии пройдет благотворительный пленэр «От сердца к сердцу»
Спикер парламента Ингушетии призвал пользователей соцсетей не распространять непроверенную информацию о СВО
В Ингушетии стартовал I этап конкурса «Народный участковый-2022»
В четырех населенных пунктах Ингушетии в понедельник отключат свет
Коммунальщики устраняют повреждение теплотрассы в столице Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил жителей Кабардино-Балкарии со 100-летием государственности
Владимир Путин призвал россиян принять активное участие в выборах
При покупке iPhone 12 и пиломатериалов жители Ингушетии попались на уловки дистанционных мошенников

Главное

Яндекс.Метрика

 