До конца осени в Ингушетии проведут четыре экологических акции
В Ингушетии осенью пройдут три всероссийские экологические акции по очистке рек и лесов, а также ежегодный общереспубликанский экологический праздник «День реки Сунжа», сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Министерство готовится к проведению таких мероприятий, как Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», ежегодная Всероссийская акция по восстановлению лесов «Сохраним лес» и Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Еще одно важное событие в начале октября — ежегодный общереспубликанский экологический праздник «День реки Сунжа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к участию в мероприятиях будут привлечены все сотрудники природоохранного ведомства и его подведомственные организации.