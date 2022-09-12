До конца осени в Ингушетии проведут четыре экологических акции

«Министерство готовится к проведению таких мероприятий, как Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», ежегодная Всероссийская акция по восстановлению лесов «Сохраним лес» и Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Еще одно важное событие в начале октября — ежегодный общереспубликанский экологический праздник «День реки Сунжа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в мероприятиях будут привлечены все сотрудники природоохранного ведомства и его подведомственные организации.