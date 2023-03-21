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До конца Рамадана в Ингушетии будут проходить сельскохозяйственные ярмарки

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До конца Рамадана в Ингушетии по выходным дням будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Об этом заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, отметив, что рост цен в священный для мусульман месяц недопустим.

Он напомнил, что власти региона ранее сталкивались с этой проблемой, но в 2022 году было решено проводить ярмарки. Здесь продукция поступает напрямую от производителя к потребителю, поэтому цены ниже рыночных. У жителей есть возможность выгодно приобрести баранину, говядину, птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты.

По мнению Калиматова, проведение таких мероприятий особенно уместно в течение всего Рамадана и к празднику разговения после месячного поста.

Как информировала газета «Ингушетия», цикл ярмарок стартовал 18 февраля этого года. Они проходят в городах Назрани, Малгобеке, Сунже, Карабулаке, Магасе, во всех четырех районах региона.

По данным министерства промышленности и цифрового развития республики, в настоящее время ценовая ситуация на рынке продовольственных товаров стабильна.

Как отметили в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии, в священный месяц в регионе традиционно будут проходить и благотворительные акции по оказанию помощи малоимущим семьям.

Месяц Рамадан в текущем году предположительно начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.

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