До конца регистрации на Зеленый Марафон в Назрани остается 4 дня

Мероприятие состоится на Набережной Назрановского пруда с 09:00 до 16:00. Все километры, которые пробегут жители города, будут суммированы, и эквивалентная сумма (1 км=1 рубль) — переведена Сбером в фонд «Вклад в будущее» на высадку деревьев по программе «Южный лесной пояс России».

Зарегистрироваться на марафон можно на официальном сайте или в мобильном приложении (App Store и Google Play). Это личный помощник в подготовке к забегу: приложение включает трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу, тренировочные планы, видео беговых упражнений, спортивные и экологические челленджи. Участники могут конвертировать беговые достижения в бонусы и призы от сервисов экосистемы Сбера (СберЗдоровье, СберУслуги, СберЗвук).

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«В этом году мы объединили тему экологии и спорта — всё, что может сделать нас более здоровыми, а город — чистыми. Наш слоган «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?» напоминает о том, как сказывается на планете ежедневное потребление. И уже сегодня каждый из нас может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации, зарегистрироваться для участия в онлайн-марафоне и подготовиться к спортивной составляющей в мобильном приложении».

Социально-спортивное мероприятие Сбера приурочено к 180-летию банка, которое будет отмечаться в ноябре 2021 года, поэтому цифра 180 звучит во всех мероприятиях Зелёного Марафона: жители 180 городов, в том числе Назрани, примут участие в соревнованиях, 180 тысяч деревьев пополнят площадки парков России. Каждый житель республики может поддержать акцию, участвуя в Зелёном Марафоне и его экологических инициативах: пожертвованием на портале СберВместе или во время участия в забеге, а также став амбассадором проекта, ведущим «зелёный» образ жизни и привлекающим внимание к экологическим проблемам.

Зелёный Марафон запущен Сбером совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВесте. Полный список городов и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru.