До шести лет колонии грозит жителю Ингушетии за кражу металла

«Злоумышленник 12 февраля прошлого года с территории Назрановского кирпичного завода украл металлические изделия на общую сумму 10 тысяч рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, у мужчины принята явка с повинной.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России (кража).