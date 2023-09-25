До шести лет колонии грозит жителю Ингушетии за кражу металла
Житель Ингушетии украл с кирпичного завода металлические изделия на сумму 10 тыс. руб. Фигуранту грозит до шести лет заключения, сообщили в региональном МВД.
«Злоумышленник 12 февраля прошлого года с территории Назрановского кирпичного завода украл металлические изделия на общую сумму 10 тысяч рублей», — рассказал собеседник.
По его словам, у мужчины принята явка с повинной.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России (кража).