До трех лет тюрьмы грозит жительнице Ингушетии за 17 бутылок контрафактного алкоголя

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, женщина приобрела и хранила в целях сбыта алкогольную продукцию с наличием в ней большого объема токсичных веществ. В ноябре 2021 года она в магазине в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» продала гражданину одну бутылку водки «Домашний доктор» за 300 рублей. Кроме того, в помещении магазина сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты еще 16 аналогичных бутылок», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе.