До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ДТП с пострадавшим

0

Прокуратура Назрановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, по вине которого пострадал человек. Обвиняемый допустил лобовое столкновение в нарушение правил ПДД на полосе встречного движения, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«По версии следствия, мужчина 24 мая 2021 года, двигаясь по автодороге «г. Назрань — г. Карабулак» в районе с. п. Плиево, управляя технически исправным автомобилем Ваз-21104, нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки БМВ-523. В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летнему водителю автомобиля БМВ были причинены тяжкие телесные повреждения», — сказал собеседник.

По его словам, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд Республики Ингушетия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 450 человек
В МВД по Ингушетии предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Житель Ингушетии попался на попытке трудоустроиться приставом по поддельному диплому
В январе Али Измайлов проведет свой седьмой бой в профессиональной карьере
Двое жителей Ингушетии попали под следствие за подготовку взрыва в зданиях силовых структур
За повторную езду в нетрезвом виде жителя Ингушетии приговорили к 2 годам исправительных работ
Энергетики Ингушетии совместно с журналистами провели акцию «СМИ против энерговоров»
В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет научно-практическая конференция «Пути расширения АПК республики»
В Ингушетии пройдет республиканский этнический квест «Школьные бега»
Ингушскую молодежь будут обучать тактике выживания в условиях дикой природы в Доме Юнармии
Почти 2 млн рублей присвоила жительница Ингушетии с использованием поддельных платежных документов

Главное

Яндекс.Метрика

 