До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ДТП с пострадавшим

«По версии следствия, мужчина 24 мая 2021 года, двигаясь по автодороге «г. Назрань — г. Карабулак» в районе с. п. Плиево, управляя технически исправным автомобилем Ваз-21104, нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки БМВ-523. В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летнему водителю автомобиля БМВ были причинены тяжкие телесные повреждения», — сказал собеседник.

По его словам, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд Республики Ингушетия.