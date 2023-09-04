До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение марихуаны

«В городе Сунжа, на улице Энгельса, сотрудники полиции задержали мужчину, у которого обнаружили 11,68 грамма марихуаны», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).