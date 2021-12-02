До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за незаконное хранение боевого пистолета

«Прокуратурой Магаса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя Кодзоева Н. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение оружия и боеприпасов). По версии следствия, злоумышленник незаконно приобрел и хранил пистолет, снаряжённый 8 патронами. Кроме того, он носил его при себе до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в ходе личного досмотра в здании поста ДПС «Алмаз-502» в Магасе», — сказал собеседник.

По его словам, уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.