Экология

Добровольцы из 20 регионов России примут участие в субботнике по очистке берегов реки «Асса» в Ингушетии

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В рамках реализации межрегионального слета добровольцев «Эко-локация» и всероссийской акции «Вода России» в Ингушетии пройдет двухдневный субботник. Волонтеры планируют 28 и 29 октября очистить от мусора более 5 км береговой линии реки «Асса» в сельских поселениях Алхасты и Нестеровская Сунженского района.

Всего было подано более 300 заявок для участия в слете. Из них прошли только 40 добровольцев из 20 регионов страны, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Участники мероприятия будут гостить в одном из самых живописных мест региона — на территории базы отдыха в сельском поселении Мужичи.

Отмечается, что живописные берега реки «Асса» являются излюбленным местом отдыха жителей и гостей республики, соответственно растет количество загрязненных мусором участков. Отдыхающие оставляют за собой пакеты, пищевые отходы, стеклянные и пластиковые бутылки.

Организаторами цикла экологических субботников выступили Минприроды Ингушетии, а также республиканский комитет по делам молодежи.

«Эколокация» — это проект молодых экологических активистов, реализуемый при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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