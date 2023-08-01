Гуманитарная помощь

Добровольцы из Ингушетии побывали с гуманитарной миссией на Донбассе

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Команда молодежного крыла Народного фронта Ингушетии завершила смену гуманитарной миссии в Ростове-на-Дону и Донбассе. Две недели 11 добровольцев работали в пункте «Все для Победы!», а также выезжали в Мариуполь для помощи местным жителям.

Ингушетия — уже восьмой регион России, который направил молодежную команду в Ростовскую область для участия в гуманитарной миссии.

«Гуммиссия молодежного крыла Народного фронта работает на постоянной основе с марта этого года. Региональные команды сменяют друг друга примерно каждые две недели. Участников стараемся отбирать не только по их желанию, но и определенным компетенциям, которые пригодятся во время работы. В составы сводных групп входят и медики, и юристы, и строители. Например, из Ингушетии приехали парни — мастера на все руки. Они сами отремонтировали несколько автомобилей, которые отправились бойцам на передовую, возвели новые стены и потолок в доме, пострадавшем от обстрелов. Спасибо команде за работу», — отметил руководитель молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Первый день в пункте помощи «Все для победы!» начался для добровольцев с подготовки транспорта для передачи бойцам на фронт. Ребята провели техобслуживание и отремонтировали два УАЗа «Буханка» и ВАЗ-2106, которые были не на ходу.

Ежедневно команда разгружала по несколько тонн воды, продуктов и бытовой химии, а также формировала наборы. Всего волонтеры собрали и погрузили более 600 продовольственных комплектов для жителей Донбасса. Также они укомплектовали КамАЗ с гуманитарной помощью, который был отправлен в Херсонскую область.

Несколько дней ингушские волонтеры провели в Мариуполе. Ребята привели в порядок одну из детских площадок города — очистили от сорняков и разбросали КамАЗ с песком, а также оказали помощь многодетной семье, пострадавшей от обстрелов ВСУ.

Дом, в котором воспитываются шесть детей, наполовину был разрушен в результате боев за Мариуполь. Сейчас супруги живут в уцелевшей части и самостоятельно пытаются делать ремонт.
Команда из республики помогла семье в восстановлении дома. Первым делом добровольцы демонтировали стены и потолок, которые были под угрозой обрушения. Дальше — возвели новые деревянные перекрытия и кирпичные перегородки.

«Мы распределили силы — кто-то хорошо замешивал раствор, кто-то делал кладку, кто-то отбивал потолок. Было сложно — много пыли. В короткие сроки разобрали стену и потолок, очистили все от строительного мусора. Потом заново подбили досками потолок, выложили поперечную стену из кирпичей и новую перегородку. Хозяева дома были очень рады, все время нас чем-то угощали, дети обнимали, фотографировали. Команда отработала на все сто процентов. Готовы выезжать и оказывать помощь и дальше», — отметил координатор команды молодежного крыла Народного фронта в Ингушетии Хасан Юсупов.

Помимо Ингушетии, с гуманитарной миссией в Ростовской области и новых регионах побывали смены из Саратовской, Самарской, Астраханской, Воронежской областей, а также из Якутии, Марий Эл и Удмуртской Республики. В ближайшее время к работе приступит команда из Ставропольского края.

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