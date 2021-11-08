Договор аренды земли, где собираются строить мечеть, аннулируют в Ингушетии

«Мэрия выявила мошеннические действия при оформлении документов на земельный участок, ранее выделенный под строительство центральной мечети», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что 15 июля 2008 года постановлением администрации Сунженского района было отведено 4,3 га земли для строительства мечети в станице Орджоникидзевская (ныне город Сунжа).

В 2011 году появились документы на аренду участка площадью 4 тыс. кв. м из земель, выделенных для возведения культового сооружения. В последующем неоднократно религиозные деятели и общественники пытались вернуть землю в собственность города, начать работу по строительству мечети.

Весной этого года на основании обращений горожан начата процедура возвращения незаконно занятой земли в собственность муниципалитета.

Администрация установила, что оформление документов на территорию выполнено мошенническим способом. Материал проверки мэрия направила в республиканскую прокуратуру.

В свою очередь надзорное ведомство внесло представление в адрес Министерства имущественных отношений Ингушетии об аннулировании аренды на земельный участок, второй материал власти направили в полицию для возбуждения уголовного дела.

В ходе выездной встречи с имамом Джабраилом Махлоевым и общественниками глава города Аслан Умаров заверил, что работа по аннулированию договора аренды земельного участка будет доведена до логического конца, и на территории будут строить центральную мечеть, как и предполагалось. Участок планируется огородить.