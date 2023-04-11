Доход Главы Ингушетии в 2022 году вырос на 777 тыс. рублей

За Калиматовым числится квартира площадью 80,4 кв. м, два дома — 480 и 189,4 кв. метров соответственно, два участка земли — 1,4 тыс. кв. м и 1,05 тыс. квадратных метров.

Коттедж площадью 420 кв. м и земельный участок в 7 тыс. кв. м являются государственной собственностью, предоставляются во временное безвозмездное пользование действующему руководителю субъекта.

В пресс-службе Главы и правительства напомнили, что с весны 2020 года часть своей зарплаты Калиматов отчисляет в созданный по его инициативе Национальный фонд развития региона, на средства которого регулярно проводятся благотворительные акции, осуществляется ремонт и иные работы на социальных объектах, строятся дома для малоимущих и многодетных семей, решаются другие актуальные текущие проблемы.

Доходы супруги руководителя Ингушетии в прошлом году снизились на 2,514 млн рублей и составили 6,955 млн рублей, она владеет земельным участком площадью 1400 кв. м, жилым домом площадью 480 кв. м, нежилым помещением, площадь которого составляет 2074,7 кв. м и автомобилем Audi Q8.

В 2021 году декларированный доход Калиматова составил 2,669 млн руб.