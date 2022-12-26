Доклад Банка России: о развитии туризма, притоке инвестиций и доходах бюджета Ингушетии

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Банк России опубликовал очередной выпуск доклада «Региональная экономика», в котором отражены главные тенденции развития регионов ЮФО и СКФО, в том числе Ингушетии, сообщили в Отделении — Национальный банк по республике.

В первой половине ноября поток отдыхающих на Юге России был выше прошлогоднего. В Ингушетии внутренний туризм также набирает обороты, в том числе благодаря развитию транспортной и гостиничной инфраструктуры. Так, в развитие всесезонного курорта в горной части региона планируется инвестировать 13 млрд рублей, которые будут направлены на строительство гостиниц, канатных дорог, горнолыжной трассы.

В целом в январе—сентябре 2022 года инвестиции в экономику Ингушетии увеличились. Приток вложений стимулировали меры государственной поддержки и завершение начатых ранее проектов. В текущем году в регионе запущен комбинат детского питания. Это означает не только создание новых рабочих мест, но и увеличение доходов бюджета региона от налоговых поступлений.

По итогам десяти месяцев текущего года наблюдался значительный рост собственных доходов региональных бюджетов в основном за счет налогов на прибыль организаций и доходы физических лиц. В Ингушетии увеличение составило 28%.

Обзор текущей экономической ситуации в субъектах страны, в том числе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, опубликован в новом докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Он содержит аналитическую информацию, основанную на региональной статистике, опросе предприятий и мнениях аналитиков.

 

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