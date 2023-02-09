Вольная борьба

Долаковские борцы вольного стиля стали победителями и призерами республиканского первенства

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Воспитанники Долаковской спортивной школы стали победителями и призёрами республиканского первенства по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в Назрани.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования являлись отбором на первенство СКФО, которое пройдет в апреле текущего года в городе Каспийске (Дагестан).

Золотые медали состязаний завоевали Гаракоев Адам (38 кг), Сапралиев Исмаил (48 кг), серебро у Алиева Магомед-Басира (48 кг), Танкиева Адама (85 кг), третьим стал Тачиев Амир (44 кг). Тренируют ребят Шамиль Гаракоев, Беслан Ганиев, Юсуп Аксагов.

 

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