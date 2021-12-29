Долгострой — психоневрологический диспансер в ингушском Плиево сдадут до конца 2021 года

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Психоневрологический диспансер в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии, завершение строительства которого планировалась в 2020 году, сдадут в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минстрое.

«Это один из шести объектов-долгостроев, которые удалось завершить в текущем году благодаря усилиям властей региона. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте завершены, рабочими устраняются недоработки, приводится в порядок территория. После ввода в эксплуатацию диспансер будет оказывать специализированную психиатрическую, психотерапевтическую и социальную помощь», — сказал собеседник.

По его словам, на строительство медучреждения в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» из федерального бюджета было выделено порядка 650 миллионов рублей.

«Объект состоит из двух корпусов — поликлиники и стационара. Общая площадь здания составляет около 10 тысяч квадратных метров, рассчитано оно на 100 посещений в смену. Также в диспансере будет предусмотрен и стационар на 150 коек, 20 из которых детские. Отдельно во дворе имеется пищеблок, котельная и пожарные резервуары», — добавили в Минстрое.

По информации Минтруда республики, в Ингушетии действует психоневрологический дом-интернат для инвалидов первой, второй и третьей групп с хроническими формами психических заболеваний. Дом-интернат расположен в сельском поселении Пседах, он рассчитан на 70 мест и в настоящее время в нем проживают 60 человек.

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