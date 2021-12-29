Долгожданный автомобильный мост построят в Сунже в будущем году

«Уже скоро начнётся строительство автомобильного моста через реку Сунжа, который соединит улицы Восточную и Энгельса. Чтобы добраться до рынка и центра города, жителям района новостроек Заовражный приходится преодолевать большое расстояние и загруженный участок автомобильной дороги по улице Висаитова», — сказал сотрудник мэрии.

По его словам, северная часть муниципалитета значительными темпами застраивается, в связи с этим возникла необходимость в создании комфортных условий проживания и передвижения по городу. Принимаемые меры помогут разгрузить центральные улицы от транспортного потока.

К реализации проекта муниципальные власти приступят в начале 2022 года, и до сентября объект будет сдан в эксплуатацию.

В рамках выездного совещания мэр Сунжи Аслан Умаров на месте обсудил со своими подчиненными, членами горсовета и общественниками планы по строительству мостовой переправы.

Как сообщила газете жительница улицы Энгельса Людмила Балаева, этого решения сунженцы ждали десятки лет. Город интенсивными темпами разрастается, появляются новые школы, детсады, увеличивается численность населения. Транспортный поток в центре города большой, много частных извозчиков, автобусов. Строительство моста решит многие проблемы горожан.

«К примеру, для того чтобы проехать на тот же центральный рынок, который находится рядом, прямо через реку, жителям новостроек сначала нужно попасть на главную загруженную улицу, затем, простояв на светофоре, ехать до пункта назначения. Это и трата времени, и лишние расходы на топливо. На той стороне находятся мечеть, школы, большие торговые комплексы, для нас это как связь с внешним миром. Жители на протяжении десятков лет обращались в различные инстанции с просьбой построить переправу, в ответ чиновники лишь разводили руками, ссылаясь на отсутствие средств. Наконец-то одна из ключевых проблем жителей многих улиц решится. Мы очень рады. Единственная просьба к властям — проложить тротуар до конца улицы Энгельса, несмотря на то что её протяженность где-то полтора километра, дорожники проложили лишь 300 метров дорожки. Студенты колледжа и школьники как ходили по проезжей части, так и ходят, создавая аварийные ситуации», — сказала Балаева.

В декабре 2016 года Глава республики подписал закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа. Сунжа стала пятым городом в регионе после столицы Ингушетии Магаса, Назрани, Малгобека и Карабулака.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти Сунжи для разгрузки центра города открыли несколько улиц, остававшихся закрытыми на протяжении десятков лет.