Долтмурзиев ушел с поста главы Малгобекского района Ингушетии досрочно

«Под председательством Корейша Гулиева состоялось внеочередное заседание Малгобекского районного совета депутатов, в ходе которого принята отставка главы администрации Малгобекского района Хамзата Долтмурзиева по собственному желанию», — сказал собеседник издания.

По его словам, Долтмурзиев на заседании подвел итоги своей работы на посту главы муниципалитета и поблагодарил присутствующих за совместную деятельность.

«За этот период работы совместными усилиями нам удалось многого достичь. Было трудно, но мы всегда находили моменты сплочения, которые помогали эффективно решать проблемные вопросы. Желаю вам нового поступательного движения вперед, чтобы жизнь в районе улучшалась и росли экономические показатели», — сказал Долтмурзиев.

По итогам заседания райсовет решил досрочно прекратить его полномочия и возложить исполнение обязанностей главы муниципального образования на Камбулата Кузьгова до проведения конкурса на замещение должности главы администрации Малгобекского района.

Долтмурзиев занимал должность руководителя администрации Малгобекского района с октября 2018 года.