Доля регулярно занимающихся спортом жителей Ингушетии в 2022 году составила почти 38%

«В 2021 году этот показатель составил 32,8% (2020 г.- 27,0%). Расчет показателя за 2022 год будет проведен министерством до 10 февраля 2023 года. Мы рассчитываем достигнуть отметки 38%. В этом плане работа в республике ведется в соответствии с графиком», — сказал министр.

Кроме того, в Ингушетии создаются условия для игровых видов спорта девочкам. Открыт комплекс с бассейном в Малгобеке, в Назрани до конца этого года введут в эксплуатацию спортивный объект, развивается спортивное плавание.

«Важно, чтобы соревнования в плавательных бассейнах проводили инструкторы, имеющие допуск к этой работе, лицензию и соответствующую квалификацию. На состязаниях среди юношей или мужчин должны присутствовать мужчины — инструкторы по плаванию или подготовленные фельдшеры. При внештатной ситуации нужно быстро отреагировать, оказать правильно первую помощь. Все эти вещи нужно учитывать, также и наши особенности. Посмотрите, как это регулируется, переговорите с вице-премьером Эсет Боковой, Минздравом, МЧС, как наладить работу по организации состязаний по плаванию, развитию этого вида спорта в регионе, учитывая, что ФОКи строятся с плавательными бассейнами именно с этой целью», — отметил руководитель региона.

При этом Махмуд-Али Калиматов поручил уделить особое внимание повышению квалификации тренерского состава, аттестации директоров споркомплекс, при необходимости направлять их на обучение за пределы региона.

Напомним, в 2022 году правительство Ингушетии утвердило республиканскую программу развития детско-юношеского спорта, рассчитанную до 2030 года.

Для достижения программных целей регион намерен построить 14 физкультурно-оздоровительных комплексов, 50 многофункциональных спортивных площадок и 10 футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками.