Должники в Ингушетии погасили более 267 млн рублей долга и избежали отключения электроэнергии

Так, в январе-марте специалисты направили 5 323 заявки на отключение должников, чей суммарный долг перед предприятием составил порядка 404 млн рублей. После проведенных энергетиками разъяснительных бесед и вручения уведомлений о возможности оказаться без света 2 850 потребителей перечислили на счета энергокомпании более 267 млн рублей.

«Ввод ограничений как крайняя мера воздействия на злостных неплательщиков во втором квартале текущего года будет применяться более активно, поэтому еще раз хочу напомнить жителям республики о важности строгого соблюдения платежной дисциплины. Нарушая сроки договорных обязательств перед гарантирующим поставщиком, потребители обрекают себя на дополнительные траты: пеня, а в случае принудительного взыскания задолженности — судебные издержки. Еще одна статья расходов — услуга сетевой организации по возобновлению подачи энергоресурса, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Кроме того, неплатежи влекут за собой сокращение объема ремонтов и программ модернизации оборудования, ставя под угрозу энергетическую безопасность региона».

Отключение электроэнергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Информация о предстоящих отключениях за долги публикуется на сайте филиала: http://ingush-energo.ru/ в разделе «Клиентам», подразделах «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей», и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте энергокомпании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.