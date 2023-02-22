Прокуратура

Должностные лица Госстройнадзора Ингушетии привлечены к ответственности за сокрытие доходов

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Пятеро должностных лиц инспекции государственного строительного надзора в 2022 году представили неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Отмечается, что чиновниками не отражались либо неверно отражались суммы доходов по месту работы, не указывались счета, открытые в банках, по которым в отчетном периоде осуществлялось движение денежных средств, установлен факт укрытия срочных обязательств финансового характера по договору займа с кредитным учреждением на приобретение жилого помещения.

В частности, руководитель одного из отделов инспекции не указал доход в размере 500 тыс. рублей, полученный в отчетном периоде от реализации автомобиля. Главный специалист инспекции не отразил сведения о находящейся в собственности его супруги квартиры.

Кроме того, раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте инспекции не в полной мере соответствовал установленным требованиям.

Прокуратура внесла начальнику инспекции представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования 5 должностных лиц управления привлечены к дисциплинарной ответственности.

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