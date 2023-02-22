Должностные лица Госстройнадзора Ингушетии привлечены к ответственности за сокрытие доходов

Отмечается, что чиновниками не отражались либо неверно отражались суммы доходов по месту работы, не указывались счета, открытые в банках, по которым в отчетном периоде осуществлялось движение денежных средств, установлен факт укрытия срочных обязательств финансового характера по договору займа с кредитным учреждением на приобретение жилого помещения.

В частности, руководитель одного из отделов инспекции не указал доход в размере 500 тыс. рублей, полученный в отчетном периоде от реализации автомобиля. Главный специалист инспекции не отразил сведения о находящейся в собственности его супруги квартиры.

Кроме того, раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте инспекции не в полной мере соответствовал установленным требованиям.

Прокуратура внесла начальнику инспекции представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования 5 должностных лиц управления привлечены к дисциплинарной ответственности.