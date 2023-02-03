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Дом культуры села Алхасты стал участником конкурса на звание лучшего ДК Ингушетии

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В Ингушетии продолжается региональный конкурс на звание лучшего Дома культуры. Следующим участником, представившим свой отчетный концерт творческих коллективов, стал ДК сельского поселения Алхасты Сунженского района.

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества, оценить работу коллектива приехали члены оргкомитета конкурса во главе с заместителем министра культуры Ильясом Евлоевым, а также представители администрации Сунженского района.

Отчетный концерт проходил в праздничной атмосфере и подарил жителям села много приятных эмоций. Юные воспитанники учреждения постарались оправдать ожидания своих наставников, родителей и друзей.

На концерте звучали стихи и песни в исполнении воспитанников руководителя вокального кружка Хади Нальгиевой и руководителя литературно-драматического кружка Зайнап Булгучевой. В программе также выступили юные танцоры ансамбля «Горяночка» под руководством Залины Боковой.

Завершился смотр самодеятельных талантов награждением юных артистов и их наставников.

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