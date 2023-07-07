Молодёжная политика

«Дом молодежных организаций» откроют в Ингушетии

0

«Дом молодежных организаций» откроют в Ингушетии, где планируется проводить различные мероприятия, а также обеспечить условия для самореализации перспективной молодежи.

Республика получит 65 млн рублей за победу в конкурсе федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых». Эти средства и будут направлены для реализации проекта, сообщил Главе региона Махмуд-Али Калиматову председатель республиканского комитета по делам молодежи Адам Мальсагов.

По его словам, проект направлен на создание инфраструктуры, а также реализацию дорожной карты молодежной политики в субъекте. Общая площадь центра составит 956 квадратных метров. Он будет оснащен всеми необходимыми пространствами: актовый зал, фудкорты, рабочие кабинеты, медиа-центр, коворкинг-центр и зона культурного досуга молодежи.

Мальсагов также отметил, что часть денег будет направлена на создание молодежной карты Ингушетии.

Калиматов считает, что расположить все молодежные организации в одном здании — хорошая идея.

«Решение позволит нам повысить уровень взаимодействия между молодежными организациями и существенным образом повлияет на эффективность работы комитета по делам молодежи. Кроме того, у вас будет свой дом, где вы сможете привечать гостей из других регионов, проводить с ними совместные мероприятия, обмениваться идеями и опытом. Вы сможете выйти на новый уровень молодежной политики», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Малгобекском районе Ингушетии
В селе Сурхахи Ингушетии в текущем году сдадут три школы на 1744 ученических места
Спикер республиканского парламента поздравил жителей региона с 99-летием образования ингушской государственности
Власти Сунжи выявили ряд нарушений в сфере уличной торговли
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и замглавы Минобрнауки региона проведут прием граждан
Представители Ингушетии в Санкт-Петербурге вручили грамоту врачу-офтальмологу Джамбулату Осканову
В Ингушетии проведут велопробег ко Дню флага республики
Ингушская автономная область была образована 99 лет назад
Футболисты Назрановского «Ангушта» сыграли на выезде вничью с махачкалинским «Динамо-Дагестан»
За хранение гранаты будут судить жителя Ингушетии
В Ингушетии прошли юниорские соревнования по боксу в рамках всероссийского марафона

Главное

Яндекс.Метрика

 