«Дом молодежных организаций» откроют в Ингушетии

Республика получит 65 млн рублей за победу в конкурсе федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых». Эти средства и будут направлены для реализации проекта, сообщил Главе региона Махмуд-Али Калиматову председатель республиканского комитета по делам молодежи Адам Мальсагов.

По его словам, проект направлен на создание инфраструктуры, а также реализацию дорожной карты молодежной политики в субъекте. Общая площадь центра составит 956 квадратных метров. Он будет оснащен всеми необходимыми пространствами: актовый зал, фудкорты, рабочие кабинеты, медиа-центр, коворкинг-центр и зона культурного досуга молодежи.

Мальсагов также отметил, что часть денег будет направлена на создание молодежной карты Ингушетии.

Калиматов считает, что расположить все молодежные организации в одном здании — хорошая идея.

«Решение позволит нам повысить уровень взаимодействия между молодежными организациями и существенным образом повлияет на эффективность работы комитета по делам молодежи. Кроме того, у вас будет свой дом, где вы сможете привечать гостей из других регионов, проводить с ними совместные мероприятия, обмениваться идеями и опытом. Вы сможете выйти на новый уровень молодежной политики», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.