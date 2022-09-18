Дом-музей скульптора Руслана Мамилова в горной Ингушетии вновь принимает посетителей

Первыми посетителями музея в сельском поселении Джейрах стали сотрудники администрации Главы и правительства республики.

Экскурсовод Айшат Хабриева провела для гостей обзорную экскурсию по обновленным выставочным экспозициям.

Напоминаем, что Дом-музей известного ингушского скульптора Руслана Израиловича Мамилова находится по адресу: с. п. Джейрах, ул. Льянова, 37а.