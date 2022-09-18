Музей

Дом-музей скульптора Руслана Мамилова в горной Ингушетии вновь принимает посетителей

0

Филиал Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии «Дом-музей скульптора Мамилова Р. И.» открылся после косметического ремонта, сообщила пресс-служба учреждения.

Первыми посетителями музея в сельском поселении Джейрах стали сотрудники администрации Главы и правительства республики.

Экскурсовод Айшат Хабриева провела для гостей обзорную экскурсию по обновленным выставочным экспозициям.

Напоминаем, что Дом-музей известного ингушского скульптора Руслана Израиловича Мамилова находится по адресу: с. п. Джейрах, ул. Льянова, 37а.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Камерный оркестр Государственной филармонии Ингушетии дал первый концерт
В Ингушетии организовали пресс-тур для тревел-блогеров
3 тыс. саженцев ясеня высадят в Ингушетии рамках акции «Сохраним лес»
Правоохранителями Ингушетии перекрыты 19 каналов поставок наркотиков в регион
Ингушская делегация принимает участие в фестивале «На высоте» в Ставрополе
Прокуратура Ингушетии начала проверку после пожара в жилом доме с четырьмя пострадавшими
При пожаре в Ингушетии пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Энергетики провели масштабные рейды по неплательщикам в пяти городах Ингушетии
В Ингушетии обновят две межмуниципальные дороги «Экажево-Али-Юрт» и «Сурхахи-Яндаре»
Пограничники Ингушетии провели среди школьников военно-патриотическую игру «Зарница»
Юные друзья пограничников Ингушетии посетили семьи стражей границы, погибших при исполнении служебного долга

Главное

Яндекс.Метрика

 