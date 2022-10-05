Дом народного творчества Ингушетии примет участие в конкурсе «Этноскоп: ускользающая самобытность»

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Республиканский дом народного творчества Ингушетии примет участие во Всероссийском аэровидеоконкурсе «Этноскоп: ускользающая самобытность», сообщила пресс-служба учреждения.

Конкурс проводится в рамках Года культурного наследия народов России и Международного десятилетия языков коренных народов и стал одним из проектов программы межрегионального фестиваля «Этноскоп-2022» и выставки «Поехали».

Как отметила координатор проекта — заместитель директора РДНТ Марем Котиева, участие в конкурсе «Этноскоп: ускользающая самобытность» даст возможность в очередной раз продемонстрировать широкой публике уникальность средневековой каменной архитектуры ингушского народа и богатейшего природного достояния горного края.

Марем Котиева вместе с видеографом РДНТ Исламом Цуровым в ближайшее время отправятся в Джейрахский район, где приступят к аэровидеосъемкам сразу на нескольких локациях — Таргим, Хамхи, Эгикал и Вовнушки. Пока же завершается работа над описанием памятников каменного зодчества, которые попадут в прицел видеокамеры. В этой работе Марем Котиевой помогает методист РДНТ Бейли Хайров.

Работы финалистов Всероссийского аэровидеоконкурса «Этноскоп: ускользающая самобытность» будут представлены на фестивале «Этноскоп», который пройдет 2-4 декабря в рамках ежегодной выставки путешествий и техники для активного отдыха «Поехали-2022» в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне.

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