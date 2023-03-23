Дом народов России приглашает жителей Ингушетии принять участие в проекте «Свои»

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Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей дал старт проекту «Свои».

Главная цель проекта — собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов в годы Великой Отечественной войны и транслировать их широкой общественности, сохранить память о героизме и взаимовыручке представителей разных народов в годы ВОВ.

Материалы принимаются на официальную почту проекта svoi@domnarodov. ru до 31 марта 2023 года.

От участников проекта принимают: текстовый рассказ с указанием автора; медиаматериалы (фотографии, картинки, рисунки, наградные листы, фронтовые письма, фотографии памятников и др.); по желанию можно оформить историю в формате видеорассказа с краткой текстовой справкой от автора.

Технические требования к материалам:
— для текста — doc/docx, шрифт Times New Roman — 12, объем до 3000 символов,
— для фото и картинок — jpeg/png, вес не менее 1 МБ, количество не ограничено,
— для видео — ссылка из любого общедоступного источника (YouTube, RuTube, Yandex, сайт или социальные сети организации).

С примерами истории Всероссийского проекта «Свои» можно ознакомиться на официальном сайте Дома народов России (domnarodov. ru).
Контактное лицо: Дегтярёва Алеся Сергеевна, пресс-секретарь ФГБУ «Дом народов России», тел.: +7(918)325-94-24, эл. почта: degtyareva@domnarodov. ru.

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