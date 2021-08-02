Дома культуры Ингушетии принимают участие в международном фестивале искусств «Российский берег»

Так, ДК сельского поселения Мужичи представило на конкурс десятки различных работ, выполненных руководителем кружка декоративно-прикладного искусства Розой Хакиевой и ее воспитанниками. Помимо декоративно-прикладного искусства учреждение представило два видео с выступлением ансамбля национального танца «Лоаман оаз».

Воспитанники ДК сельских поселений Алкун и Галашки также представили работы, выполненные в технике бисероплетение, вязание, а также изделия из бумаги и фоамирана.

Вокалистка ДК сельского поселения Нестеровское Седа Эльгакаева представила на конкурс песню на ингушском языке из произведения Идриса Базоркина «Из тьмы веков».

«Представители нашей республики впервые принимают участие в таком представительном проекте. Нам предстоит еще многому учиться, и поэтому быть в этом информационном поле, заявить о себе для нас очень важно», — отметила художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Асет Абдурзакова.

По ее словам, участие в фестивале дает возможность проявить свои таланты в хореографии, вокале, музыкальном исполнительстве, декоративно-прикладном искусстве. Она провела большую работу с представителями домов культуры в выборе номинации, а также определении у коллективов творческого потенциала, который позволит в лучшем виде представить Ингушетию на столь значимом культурном форуме.