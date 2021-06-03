Дома в Ингушетии будут бесплатно подключать к газу

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поддержал инициативу «Единой России» о бесплатном подведении газа непосредственно до границы земельных участков в населенных пунктах. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.

Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава ее фракции в ГД Сергей Неверов, а также руководитель комитета по энергетике ГД Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100-200 м от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам».

Документ «позволит огромному количеству людей — не только тем, кто проживает на селе — подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной», — дополнил Володин.

Отмечается, что бесплатное подключение людей к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. По мнению экспертов, бесплатная газификация охватит около 2 млн российских домохозяйств.

Процесс подключения будет выполнять единый оператор газификации, а сам процесс будет проводиться по принципу «одного окна» — сроки подключения к газу будут сокращены вдвое, а людям не придется «бегать по инстанциям». Это позволит процессу газификации стать максимально удобным, простым и прозрачным для людей, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений. В частности, будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.

Ранее сообщалось, что бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Однако «Единая Россия» добилась бесплатного подключения граждан вне зависимости от площади дома.