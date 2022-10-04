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Донбасс, Херсон и Запорожье не вернутся в состав Украины из-за агрессии — муфтий ЛНР

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Агрессивная и милитаристская политика Украины по отношению к Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям на дает Киеву даже малейшего шанса возвращения этих регионов в состав Украины, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров.

«После многолетних обстрелов и постоянной украинской агрессии по отношению к ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям не может быть и речи об их возвращении в состав Украины. Это государство, которое якобы желает мира, на самом деле бомбит и уничтожает наше мирное населения. Киев пусть даже не намекает нам о совместном счастливом будущем», — сказал Гамбаров.

По его словам, свое будущее Луганская Народная Республика связывает только с Россией, в том числе единоверцами.

Муфтий отметил, что ДУМ ЛНР находится под каноническим руководством Духовного собрания мусульман России.

«Мы уже провели ряд крупных совместных мероприятий. У нас полное взаимодействие и понимание по всем вопросам», — подчеркнул Гамбаров.

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