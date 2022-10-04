«После многолетних обстрелов и постоянной украинской агрессии по отношению к ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям не может быть и речи об их возвращении в состав Украины. Это государство, которое якобы желает мира, на самом деле бомбит и уничтожает наше мирное населения. Киев пусть даже не намекает нам о совместном счастливом будущем», — сказал Гамбаров.

По его словам, свое будущее Луганская Народная Республика связывает только с Россией, в том числе единоверцами.

Муфтий отметил, что ДУМ ЛНР находится под каноническим руководством Духовного собрания мусульман России.

«Мы уже провели ряд крупных совместных мероприятий. У нас полное взаимодействие и понимание по всем вопросам», — подчеркнул Гамбаров.