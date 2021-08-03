Водоснабжение

Дополнительно 7 автоцистерн закупят власти Ингушетии для подвоза питьевой воды жителям республики

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По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова на средства, выделенные из Национального фонда региона, приобретены 7 единиц спецтехники для подвоза жителям питьевой воды, 4 из которых работают в городе Малгобеке и Малгобекском районе, 3 переданы «Ингушрегионводоканалу».

В ближайшее время будут приобретены еще 7 автоцистерн, сообщили на совещании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

По информации руководства «Ингушрегионводоканала», за истекшую неделю ситуация с водоснабжением в населенных пунктах оставалась стабильной, предприятие работает в штатном режиме.

Есть отдельные участки в некоторых населенных пунктах Малгобекского района, где происходят перебои с водоснабжением. На магистральном водопроводе «Сунжа - Малгобек» были ликвидированы три крупных порыва.

Также проведен ряд мероприятий для поддержания финансово-хозяйственной деятельности «Ингушрегионводоканала», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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