Дополнительно 7 автоцистерн закупят власти Ингушетии для подвоза питьевой воды жителям республики
По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова на средства, выделенные из Национального фонда региона, приобретены 7 единиц спецтехники для подвоза жителям питьевой воды, 4 из которых работают в городе Малгобеке и Малгобекском районе, 3 переданы «Ингушрегионводоканалу».
В ближайшее время будут приобретены еще 7 автоцистерн, сообщили на совещании в правительстве под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.
По информации руководства «Ингушрегионводоканала», за истекшую неделю ситуация с водоснабжением в населенных пунктах оставалась стабильной, предприятие работает в штатном режиме.
Есть отдельные участки в некоторых населенных пунктах Малгобекского района, где происходят перебои с водоснабжением. На магистральном водопроводе «Сунжа - Малгобек» были ликвидированы три крупных порыва.
Также проведен ряд мероприятий для поддержания финансово-хозяйственной деятельности «Ингушрегионводоканала», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.