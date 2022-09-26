Здравоохранение

Дополнительно около 4 млн рублей выделено Ингушетии на модернизацию первичного звена здравоохранения

0

Свыше 3 млрд руб. будет направлено регионам на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах страны. Ингушетия получит дополнительно 3765,8 тыс. рублей.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Финансирование получат 46 регионов. С помощью федеральных средств будет закуплено более 1,6 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских аппаратов, и свыше 20 специализированных автомобилей для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы, что особенно важно для жителей удаленных территорий.

Часть выделенных денег пойдет на закупку и монтаж более 20 быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, федеральное финансирование поможет капитально отремонтировать 90 медицинских учреждений.

В мае 2022 года на модернизацию первичного звена здравоохранения правительство выделило более 1,1 млрд рублей. Деньги были направлены 23 регионам.

«Обновление инфраструктуры здравоохранения не прекратится и в следующем году. Обеспечение современных и комфортных условий в наших больницах и поликлиниках — это задача, решению которой на всех уровнях власти должно уделяться самое серьезное внимание», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Всего до 2025 года на развитие первичного звена здравоохранения будет направлено не менее 500 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гибель двух человек в результате пожара расследуют в Ингушетии
Глава МВД Ингушетии посетил Северо-Кавказский институт повышения квалификации в Нальчике
Фейков о частичной мобилизации больше, чем правды – Дмитрий Песков
Сборная Ингушетии заняла второе место по мини-футболу на Фестивале культуры и спорта народов Юга России
Ингушский боксер-профессионал из Иркутска Курейш Сагов стал чемпионом Hardcore Boxing
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей
Мэрия столицы Ингушетии приобрела специализированную технику для уборки мусора
Правоохранителями Ингушетии установлен подозреваемый в мошенничестве житель Кисловодска
В аппарате УПЧ Ингушетии открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации
В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы призыва в рамках частичной мобилизации
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших в школе Ижевска

Главное

Яндекс.Метрика

 