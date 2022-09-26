Дополнительно около 4 млн рублей выделено Ингушетии на модернизацию первичного звена здравоохранения

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Финансирование получат 46 регионов. С помощью федеральных средств будет закуплено более 1,6 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских аппаратов, и свыше 20 специализированных автомобилей для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы, что особенно важно для жителей удаленных территорий.

Часть выделенных денег пойдет на закупку и монтаж более 20 быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, федеральное финансирование поможет капитально отремонтировать 90 медицинских учреждений.

В мае 2022 года на модернизацию первичного звена здравоохранения правительство выделило более 1,1 млрд рублей. Деньги были направлены 23 регионам.

«Обновление инфраструктуры здравоохранения не прекратится и в следующем году. Обеспечение современных и комфортных условий в наших больницах и поликлиниках — это задача, решению которой на всех уровнях власти должно уделяться самое серьезное внимание», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Всего до 2025 года на развитие первичного звена здравоохранения будет направлено не менее 500 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.