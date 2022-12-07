Дополнительное профессиональное образование в Ингушетии получили около 800 человек

Об этом в ходе рабочей встречи Главе региона Махмуд-Али Калиматову сообщил министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев.

По его словам, для проведения курсов переобучения министерством были заключены соглашения c тремя федеральными операторами: АНО «Агентство развития профессионального мастерства», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при главе государства, Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Муталиев отметил, что для жителей республики были доступны более 600 образовательных программ, которые сформированы по востребованным в каждом конкретном регионе направлениям, и для жителей это хорошая возможность найти впоследствии работу.

Переобучение в этом году смогли пройти жители региона в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, женщины, находящиеся в декретном отпуске, безработные мамы с детьми дошкольного возраста, молодые люди до 35 лет, безработные, зарегистрированные в органах службы занятости населения, а также работники, находящиеся под риском увольнения.

«Национальные проекты меняют жизнь нашей республики, помогают в возведении новых объектов, развитии образования, культуры, спорта, здравоохранения. Для нашего региона особенно важны такие программы переобучения. У нас один из самых высоких уровней безработицы в стране. Но проект «Содействие занятости» дает возможность людям найти себя в новой компетенции, расти, получать новые навыки и найти работу», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Муталиев также отметил, что органы службы занятости населения оказывают содействие жителям региона при подаче заявления на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». В настоящее время на портал «Работа в России» подано 1 547 заявок.

Также по данным министра, в 2022 году наиболее востребованными в программе переобучения были такие образовательные программы, как: юриспруденция, кадровый менеджмент и делопроизводство, государственное и муниципальное управление и многие другие.

Нацпроект «Демография» включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Среди ключевых целей — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.