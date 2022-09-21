Авиасообщение

Дополнительный авиарейс запустят между Ингушетией и Самарой

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров всецело поддержал инициативу Махмуд-Али Калиматова об организации дополнительного авиасообщения между регионами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Калиматов обратился к Дмитрию Азарову с предложением рассмотреть возможность дополнительного авиарейса между регионами. Первые еженедельные регулярные маршруты из Самары в Ингушетию и обратно были запущены еще летом», — сказал собеседник издания.

Дополнительный рейс, по мнению Главы Ингушетии, будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей, а также позволит жителям соседних регионов добираться до республики, используя аэропорт в Самаре как пересадочный узел.

Губернатор Самарской области поддержал идею коллеги.

«Обязательно это сделаем. Мы сейчас прорабатываем вопрос с «Аэрофлотом», чтобы авиакомпания определила наш аэропорт Курумоч как базовый резервный. Это расширит возможности, и я уверен, что пересадочных рейсов будет больше. Курумоч будет работать как хаб. Убежден, интерес к этим рейсам будет еще больше. Не нужно будет через Москву лететь в Сибирь, на Урал», — сообщил губернатор, отметив, что предварительная поддержка по этому вопросу уже есть, сейчас прорабатываются детали.

 

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