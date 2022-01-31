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Дорогу близ городского стадиона в Назрани отремонтируют в рамках нацпроекта

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В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Назрани отремонтируют улицу Школьную близ стадиона имени Рашида Аушева. Дорожники реконструируют 1,2 км дороги, сообщает пресс-служба ГУ «Ингушавтодор».

«Здесь расположено несколько социально значимых объектов, в числе которых республиканское МВД, арбитражный суд, гимназия-лицей. Протяженность объекта 1,2 км. Там планируется провести устройство выравнивающего слоя из ПГС и асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см. Также установят 36 дорожных знаков и бордюрный камень», — говорится в сообщение.

Отмечается, что предусмотрено и устройство тротуара на Школьной улице у сквера.

Напомним, по итогам результатов исследования, проведенного в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог, республика вошла в число лучших, в регионе качеством дорог удовлетворены 60% населения.

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