Связь

Дороже всего по итогам полугодия мобильная связь оказалась в регионах СКФО

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Дороже всего по итогам полугодия мобильная связь оказалась в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, следует из оценок Content Review сообщает «Ъ».

Регионами с самой доступной стоимостью связи названы Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Магаданская и Сахалинская области. Столица покидала эту пятерку в середине 2020 года, а теперь вернулась в нее, но не в связи со снижением тарифов, а на фоне роста номинальной заработной платы.

Отмечается, что средний минимальный тариф на сотовую связь в России в первом полугодии вырос на 16%, до 326 руб. в месяц. На фоне падения доходов населения в начале пандемии операторы стремились сделать услуги более доступными, а теперь начали увеличивать цены.

В самих компаниях отмечают, что сообразно стоимости растет и количество услуг, подчеркивая, что подорожание гораздо менее выражено в дорогих сегментах. Эксперты подтверждают, что средний рост тарифов по рынку не превышает 5%.

Между тем доходы операторов от услуг мобильной связи росли еще в первом квартале — на 15,9%, до 109,5 млрд руб., тогда как общие доходы от услуг связи в России увеличились только на 2,6%, до 453,8 млрд руб., оценивало ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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