Дорожники благоустроили двор музея краеведения Ингушетии

По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова дорожниками очищена территория, уложено 1 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Между тем, продолжаются масштабные работы на автодорогах регионального и межмуниципального значения в рамках их содержания.

Так, накануне министерством автомобильных дорог Ингушетии проведен ямочный ремонт в городе Сунжа и сельском поселении Троицкое.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными, учитывая проводимые дорожниками работы в населенных пунктах.