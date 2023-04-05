Благоустройство

Дорожники благоустроили двор музея краеведения Ингушетии

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Благоустроен двор Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова в городе Назрани.

По поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова дорожниками очищена территория, уложено 1 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Между тем, продолжаются масштабные работы на автодорогах регионального и межмуниципального значения в рамках их содержания.

Так, накануне министерством автомобильных дорог Ингушетии проведен ямочный ремонт в городе Сунжа и сельском поселении Троицкое.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными и осторожными, учитывая проводимые дорожниками работы в населенных пунктах.

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