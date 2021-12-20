Дороги

Дорожники Ингушетии начали укладку завершающего слоя автодороги, соединяющей регион с Чечней

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В республике завершается укладка второго мелкозернистого асфальтобетонного покрытия на автодороге «Зязиков-Юрт — Горагорск» протяжённостью 16 км, сообщил газете «Ингушетия» руководитель ГУ «Ингушавтодор» Батыр Хаматханов.

«Все дорожные работы держу на особом контроле и регулярно проверяю ход работ на объекте. В настоящее время завершается укладка второго мелкозернистого асфальтобетонного покрытия. Дальше подрядчикам предстоит устройство технических средств дорожного движения. Будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения конструкций», — сказал собеседник.

По его словам, предусмотрена также установка светофорных объектов и нанесение дорожной разметки термопластиком.

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