Дорожники Ингушетии начали укладку завершающего слоя автодороги, соединяющей регион с Чечней

«Все дорожные работы держу на особом контроле и регулярно проверяю ход работ на объекте. В настоящее время завершается укладка второго мелкозернистого асфальтобетонного покрытия. Дальше подрядчикам предстоит устройство технических средств дорожного движения. Будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения конструкций», — сказал собеседник.

По его словам, предусмотрена также установка светофорных объектов и нанесение дорожной разметки термопластиком.