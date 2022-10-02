Дорожники Ингушетии приступили к укладке асфальта на автодороге «Экажево-Али-юрт»

«В настоящее время параллельно с укладкой нижнего слоя ведётся фрезерование проезжей части на других участках автомобильной дороги. Впереди укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, обустройство бордюрного камня, нанесение дорожной разметки, установка новых дорожных знаков, а также обустройство тротуара на всем протяжении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители следят за ходом ремонтных работ и с нетерпением ждут их окончания, так как дорога давно нуждалась в восстановлении.

За последние три года по разным государственным программам в Ингушетии обновлено порядка 180 км дорог. Согласно предстоящим планам модернизации республиканской дорожной инфраструктуры, в Ингушетии до 2024 года планируется привести в нормативное состояние ещё более 100 км дорог.