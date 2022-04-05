Дорожники провели в Магасе ямочный ремонт и заменили старые общественные остановки
Минавтодор Ингушетии в рамках весеннего содержания дорог заменил в Магасе старые остановки общественного транспорта и провел ямочный ремонт, сообщает пресс-служба дорожного ведомства.
«С наступлением устойчивой теплой погоды дорожники занялись заменой остановок общественного транспорта. Параллельно дорожные рабочие выполняют ямочный ремонт в целях устранения дефектов дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
Также ведётся уборка грязи с тротуаров, проезжей части, вдоль бордюров и производится подбор мусора с газонной части вдоль улично-дорожной сети.