Дорожные работы в Ингушетии ведутся с перевыполнением плана

Он отметил, что еще в июле досрочно завершена реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год. Реконструировано 9 автомобильных дорог общей протяженностью 28 км и одно мостовое сооружение — 90 погонных метров.

Также в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» проведен капремонт автодороги «Сурхахи - Яндаре» (8,8 км).

Отмечалось, что помимо этого, в этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрен ввод в эксплуатацию 3-х дорожных объектов протяженностью 9,56 км. Еще 4 проекта протяженностью 24,86 км реализуется в рамках региональной программы.

По словам министра автомобильных дорог региона Батыра Хаматханова, реализуется еще ряд мероприятий, финансирование работ производится по мере поступления средств в республиканский дорожный фонд.

«Подводя итоги девяти месяцев, могу сказать, что, несмотря на определенные сложности, в целом видим положительную динамику по развитию строительной отрасли. Объем работ вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хочу сказать всем руководителям регионов большое спасибо», — сказал Марат Хуснуллин.

Он обратил внимание на то, что взята высокая планка и удержать ее еще сложнее, чем достигнуть, и попросил работать системно, чтобы закончить этот год достойно и создать заделы на следующий, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.