Дорога

Досрочно планируется завершить капремонт дороги «Карабулак — Гайрбек-Юрт» в Ингушетии

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Третий этап капитального ремонта дороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт» общей протяженностью более 13 км планируют завершить до конца текущего года, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора региона.

«Третий этап капремонта артерии проводится с опережением графика. Автомагистраль входит в перечень дорог, которые подлежат ремонту в 2024 году. Благодаря быстрой, качественной и слаженной работе мы опередили сроки и начали дорожные мероприятия раньше запланированного», — рассказал министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов

По его словам, на данный момент специалисты проводят на 80-м пикете устройство основания из песчано-гравийной смеси, откосов, обочин, а также укладку нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетонного покрытия.

Сообщается, что параллельно дорожниками проводится установка металлического барьерного ограждения.

Напомним, что ремонтные работы на данном объекте были запущены в начале 2022 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Жители смогут воспользоваться новой автомагистралью до конца текущего года.

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