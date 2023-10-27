«Третий этап капремонта артерии проводится с опережением графика. Автомагистраль входит в перечень дорог, которые подлежат ремонту в 2024 году. Благодаря быстрой, качественной и слаженной работе мы опередили сроки и начали дорожные мероприятия раньше запланированного», — рассказал министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов

По его словам, на данный момент специалисты проводят на 80-м пикете устройство основания из песчано-гравийной смеси, откосов, обочин, а также укладку нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетонного покрытия.

Сообщается, что параллельно дорожниками проводится установка металлического барьерного ограждения.

Напомним, что ремонтные работы на данном объекте были запущены в начале 2022 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Жители смогут воспользоваться новой автомагистралью до конца текущего года.