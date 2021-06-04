Доступ к древнему храму Тхаба-Ерды в горной Ингушетии закрыли после землетрясения

Как было отмечено на совещании в правительстве, под руководством вице-премьера Марьям Амриевой, решение принято «в связи с некоторым ухудшением физического состояния объекта в силу недавних объективных процессов, связанных с природными явлениями, что вызвало опасения специалистов».

Согласно информации МЧС по республике, 24 мая ночью на территории Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5. Небольшие колебания были зафиксированы и в Джейрахском районе Ингушетии.

«На следующий день после землетрясения на фасаде храма были зафиксированы повреждения от колебаний. Пока не будет совершено полное обследование последствий, памятник временно закрыт и находится под особой охраной. Для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния нами приняты меры, предусмотренные федеральным законодательством. В этой связи управлением составлен акт о техническом состоянии объекта и издан приказ о приостановлении доступа к нему. Письма в Министерство культуры России с просьбой профинансировать противоаварийные и ремонтные работы направлены, вопрос находится на рассмотрении в федеральном ведомстве», — сообщил руководитель управления культурного наследия правительства региона Магомед Дзарахов.

Амриева дала поручение заместителю директора Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Халиду Мальсагову составить план по осуществлению первоочередных мероприятий, направленных на сохранение памятника. В частности, учреждению предстоит обеспечить проведение исследования почвы в связи с тем, что в этом месте происходят серьезные глубокие тектонические изменения, которые могут постепенно привести к деформации древнего сооружения, составить всесторонний дефектный акт, а также рассмотреть возможность по благоустройству прилегающей территории и установке видеокамер.

«В случае разрушения и утраты исходного внешнего вида памятник архитектуры может потерять свою историческую и культурную ценность. Поэтому для недопущения дальнейшего его разрушения принято решение остановить угрозу и принять срочные меры», — добавила вице-премьер.