Дотационность бюджета горного села Джейрах Ингушетии снизилась почти на 40%

«Благодаря перераспределению налогов в районе удалось актуализировать правила землепользования, провести комплексные кадастровые работы, уточнить и закрепить границы населенных пунктов сельских поселений, закрепить территориальные зоны. Все эти мероприятия многократно упрощают деятельность муниципалитета во всех сферах деятельности. Кроме того, за последние несколько лет вместе с увеличением налоговых поступлений дотационность Джейраха снижена с 86% до 48%», — сказал Ахмед Льянов.

По его словам, также поставлены на учет дороги, кладбища, водопроводы, газопроводы, мечети во всех сельских поселениях района.

Подводя итоги встречи Махмуд-Али Калиматов высоко оценил деятельность главы Джейрахского района Ахмеда Льянова.

«Природный ландшафт и местоположение, сосредоточие нашего культурного наследия — все это делает особенным и привлекательным Джейрахский район, он является главным нашим достоянием, и ваш прогресс в решении многих вопросов — это также и успех всего региона. Вам удалось реализовать мероприятия в социальной, экономической сфере, проекты в сфере ЖКХ и туристической отрасли, спроектировать и заложить в бюджет 2023 года целый ряд значимых планов для дальнейшего развития горной местности. Благодаря вашему грамотному руководству, работе администрации муниципального образования и благотворителям развивается туризм, проводится работа по сохранению наследия башенных комплексов. Показатели роста, которые вы демонстрируете, должны набирать обороты и ускоряться», — сказал руководитель субъекта.

Напомним, в конце 2022 года в сельского поселении Ольгети Джейрахского района Ингушетии сдадут школу на 240 мест для трех высокогорных сел: Гули, Ляжги и Ольгети.