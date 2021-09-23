Драмтеатр имени Базоркина готовится к участию в фестивале национальных театров в Дагестане

Актеры представят спектакль грузинского режиссера-постановщика Вахтанга Николавы по пьесе О. Иоселиани «Пока арба не перевернулась» на ингушском языке. Постановка продолжительностью полтора часа будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

Художественный руководитель театра Иса Чахкиев и актерский состав надеются, что спектакль понравится зрителям, так как в нем поднимается злободневная проблема, когда престарелые родители остаются одни, потому что их дети уезжают в город.

В настоящее время актеры заняты репетиционным процессом подготовки к фестивалю, в котором примут участие 19 театров Северного Кавказа и 5 зарубежных коллективов.