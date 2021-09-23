Драмтеатр имени Базоркина готовится к участию в фестивале национальных театров в Дагестане

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина примет участие во Втором международном фестивале национальных театров прикаспийских государств, который пройдет в Махачкале с 28 сентября по 5 октября 2021 года, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Актеры представят спектакль грузинского режиссера-постановщика Вахтанга Николавы по пьесе О. Иоселиани «Пока арба не перевернулась» на ингушском языке. Постановка продолжительностью полтора часа будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

Художественный руководитель театра Иса Чахкиев и актерский состав надеются, что спектакль понравится зрителям, так как в нем поднимается злободневная проблема, когда престарелые родители остаются одни, потому что их дети уезжают в город.

В настоящее время актеры заняты репетиционным процессом подготовки к фестивалю, в котором примут участие 19 театров Северного Кавказа и 5 зарубежных коллективов.

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