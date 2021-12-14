«Другие книги» о репрессиях в эпоху сталинизма поступили в Мемориальный комплекс Ингушетии

«Среди новых поступлений научные издания и комиксы, мемуары, документальная проза и стихи репрессированных авторов, а также рассказы о предметах музейной коллекции, вещественных доказательствах эпохи репрессий», — сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

В ведомстве отметили, что «Другие книги» — программа музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти, цель которой сделать издания об истории советских массовых репрессий доступными для широкой аудитории.

Среди поступивших книг: Городин «Одноэтапники. Невыдуманные рассказы»; Добренко. «Поздний сталинизм» (в 2 т.); каталог изданий книг авторов, репрессированных в годы советской власти. (сост. Миронов А.) и другие.

Некоторые издания можно прочитать в электронном варианте, бесплатно скачав их на сайте Музея истории ГУЛАГа: https://gmig. ru/projects/izdatelskaya-programma/.