Выборы

Дударова Ася: «Каждый гражданин должен высказать свою позицию»

0

Избиратели участка № 714 Назрановского района продолжают прибывать на участок и голосовать за депутатов в Государственную думу и местный парламент.

Пришла на участок и медицинская сестра Кантышевской больницы Ася Дударова: «Я сегодня работаю, но нашла свободную минуту, чтобы проголосовать, — говорит она, — благо, участок находится рядом. Ну, и, конечно же, есть завтрашний день для голосования. И это отрадно, для тех, кто по разным причинам не смог это сделать в первые два дня. А голосовать нужно обязательно, потому что мы есть, мы личности и должны заявить о себе своим голосом. Голосуем за надёжного депутата, за партию, на которую мы можем положиться. И это серьёзный шаг.

Считаю, что те, кто игнорирует выборы — даёт повод для подтасовки голосов. Их могут использовать в своих интересах. Мой же выбор будет честным. Потому призываю к ответственности всех, кому небезразлична судьба государства и нации. В такое время живем, когда каждый гражданин должен обязательно свою позицию высказать».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юсуп Евлоев: «Явка на выборы и ответственность народных избранников взаимосвязаны»
Глава Назрановского района посетил участок № 713 в сельском поселении Кантышево
Порядка 7 тыс. ложных сообщений выявили в Общественной палате России в первый день выборов
Мэр Магаса второй день голосования начал с утреннего обхода избирательных участков
Маржан Хадзиева: «Мы достойно выдержим все испытания»
Мэр Назрани Урусхан Евлоев остался доволен организацией выборного процесса в городе и посещаемостью
Выбор должен быть осознанным, считает заслуженный труженик сельского хозяйства Курейш Цороев
Лидия Гомкартиева: «Нарушения не могут возникнуть там, где соблюдается закон»
Антонина Хасиева: «Нам нельзя оставаться равнодушными...»
Джабраил Боков: «Безразличием к выборам мы собственноручно создаем себе проблемы»
На избирательном участке № 617 в Назрани идёт активное голосование

Главное

Яндекс.Метрика

 