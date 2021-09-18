Дударова Ася: «Каждый гражданин должен высказать свою позицию»

Пришла на участок и медицинская сестра Кантышевской больницы Ася Дударова: «Я сегодня работаю, но нашла свободную минуту, чтобы проголосовать, — говорит она, — благо, участок находится рядом. Ну, и, конечно же, есть завтрашний день для голосования. И это отрадно, для тех, кто по разным причинам не смог это сделать в первые два дня. А голосовать нужно обязательно, потому что мы есть, мы личности и должны заявить о себе своим голосом. Голосуем за надёжного депутата, за партию, на которую мы можем положиться. И это серьёзный шаг.

Считаю, что те, кто игнорирует выборы — даёт повод для подтасовки голосов. Их могут использовать в своих интересах. Мой же выбор будет честным. Потому призываю к ответственности всех, кому небезразлична судьба государства и нации. В такое время живем, когда каждый гражданин должен обязательно свою позицию высказать».