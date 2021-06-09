Конкурс

Дуэт ингушских гитаристов занял второе место на IV Всероссийском конкурсе имени Аргамакова в Кисловодске

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Дуэт ингушских гитаристов Ахмеда Мальсагова и Ислама Шадыжева занял второе место на IV Всероссийском конкурсе-фестивале исполнителей на классической гитаре имени Юрия Аргамакова, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

В конкурсной программе воспитанники Центральной школы искусств, ученики Ирины Поладиной дуэтом исполнили произведения Виктора Козлова «Милонга» и «Восточный танец».

Кроме того, ребята представили и сольные номера. Ахмед Мальсагов исполнил «Астурия» Исаака Альбениса и Danza del Altiplano Лео Брауэра, а Ислам Шадыжев — «Маленький детектив» Виктора Козлова и «Сонату № 1, ч. 1» Генриха Альберта. Сольное выступление Ахмеда Мальсагова отмечено дипломом, что равнозначно четвертому месту.

Отметим, что дистанционный формат конкурса многократно расширил географию участников и создал большую конкуренцию. В конкурсе приняли участие гитаристы из Дагестана, Башкортостана, Ингушетии, Архангельской, Кировской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской, Московской областей и городов всей России — от Калининграда до Новосибирска, включая Магнитогорск, Екатеринбург, Курган, Санкт-Петербург, Чебоксары, Воронеж, Краснодар, Новороссийск, Астрахань, Волгоград и Тольятти.

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